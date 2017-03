Metamorfose verwacht bij Vitesse: 'We gaan een nieuw team bouwen'

ARNHEM - Vitesse staat voor een hectische zomer als het gaat om nieuwe en vertrekkende spelers. 'Er komt een gigantische wisseling.'

Bij Vitesse lopen aan het eind van dit seizoen drie contracten af. Het gaat om Arnold Kruiswijk, Kelvin Leerdam en Arshak Koryan. De verwachting is dat het drietal niet zal terugkeren bij de Arnhemse club.

Zwaar op begroting

Groninger Kruiswijk overweegt zijn loopbaan in het noorden af te sluiten, waar hij ook een huis laat bouwen. Leerdam drukt met zijn salaris uit het 'tijdperk Jordania' zwaar op de begroting en zal vrijwel zeker een nieuw avontuur aangaan. Vitesse moet de tekorten, die jaarlijks worden glad gestreken door eigenaar Chigirinksy, nog altijd terugdringen. De 21-jarige Rus Koryan kwam in twee jaar nog niet veel verder dan de beloften.

Gehuurde spelers

Vitesse heeft de contracten al formeel opgezegd. Dat moet voor 1 april, omdat ze anders automatisch verlengd worden. Daarnaast telt de selectie op dit moment zes gehuurde spelers. Die gaan komende zomer in eerste instantie allemaal terug naar hun werkgever. De aan Vitesse uitgeleende spelers zijn Lewis Baker, Matt Miazga, Mukhtar Ali, Nathan (allen Chelsea), Kevin Diks (Fiorentina) en Adnane Tighadouini (Malaga).

'Gigantische wisseling'

Vitesse staat voor een metamorfose in de selectie, bevestigt de directie. 'Vorig seizoen gebeurde er relatief weinig, maar nu komt er een gigantische wisseling', zegt algemeen directeur Joost de Wit. 'Er is geen panieksituatie, maar zeker is dat er een aantal spelers zal vertrekken. Dus moeten we ze ook vervangen. Er zal bij Vitesse een nieuw team gebouwd moeten worden. We zijn daar al volop mee bezig.'

Thomas Bruns

Eén van de spelers voor wie Vitesse belangstelling heeft, is Thomas Bruns van Heracles Almelo. De 25-jarige middenvelder is transfervrij. 'Op geruchten gaan wij niet in', stelt De Wit.

Van Wolfswinkel

Om de uitgaven en inkomsten meer in evenwicht te brengen, heeft Vitesse jaarlijks ook een lucratieve transfer nodig van een speler met een doorlopend contract. Daarvoor zou topscorer Ricky van Wolfswinkel in aanmerking kunnen komen. Voor de spits bestaat veel belangstelling. Ook talentvolle spelers als Milot Rashica, Marvelous Nakamba en de ervaren spelers zoals keeper Eloy Room en aanvoerder Guram Kashia zouden wel eens een transfer kunnen maken na dit seizoen.