Hond drinkt XTC-afval en moet aan het infuus

EDE - In Ede is donderdag vermoedelijk XTC-afval gevonden in een zijweg van de Woutersweg. Een hond dronk van de giftige substantie en moest aan het infuus.

De brandweer vertelt dat er op de grond een plas lag met een substantie. Een vrouw met enkele honden liep langs die plas. Een van de honden dronk eruit en werd vervolgens niet goed. Daarop is de brandweer gewaarschuwd. Hoe het nu met de hond gaat is niet bekend. Het dier is bij een dierenarts.

'Geen flesje water leeggegooid'

De brandweer heeft het goedje onderzocht en dat leek een hoge PH-waarde te hebben. 'Het is duidelijk dat daar geen flesje water is geleegd', meldt een woordvoerder van de brandweer. 'Dit gaat om chemisch afval, waarschijnlijk XTC. Er zijn geen vaten gevonden, maar dat schijnt steeds vaker te gebeuren. Het is aannemelijk dat het om dumpen van drugs gaat.'

De omgevingsdienst van de gemeente moet vrijdagmiddag het goedje opruimen. De plek is afgezet met linten en hekken. Zolang men daarbuiten blijft, is er geen gevaar voor de omgeving.

Gemeente gewaarschuwd

De gemeente Ede laat weten dat meerdere personen een geur hebben geroken gisteren. Omdat de geur zo sterk was zijn ze meteen onderzocht, maar er werd niks gevonden.

Via slang weg laten lopen

Een medewerker van de omgevingsdienst stelt dat criminelen een groot vat in een busje laden en dan laten ze via een slang tijdens het rijden het drugsafval weglopen. Volgens hem gebeurt dat steeds meer, omdat via deze methode minder DNA wordt achtergelaten dan bij het dumpen van vaten. De daders gebruiken persluchtmaskers tegen de kwalijke dampen, zo denkt hij.