Overvallers knevelen medewerker beveiligingsbedrijf

VARSSEVELD - Gewapende overvallers hebben donderdag een medewerker van een beveiligingsbedrijf gekneveld, ook zou hij mishandeld zijn. Hij liep daarbij lichte verwondingen op, dat meldt de politie.

De overvallers reden rond 13.30 uur de man in zijn auto, een Volkswagen Caddy, klem. Ze namen het slachtoffer mee de laadruimte in. Twee uur later lieten zij hem achter op de De Gaarde in Doetinchem, waar de man alarm kon slaan.

De politie zette een deel van de Oostelijke Rondweg in Varsseveld af voor sporenonderzoek. Daar lieten de daders ook een zwarte Audi A6 met Duitse kentekenplaten achter. Ook op De Gaarde is onderzoek gedaan.

Van een van de daders is bekend dat het een getinte man is met een normaal postuur, gespierd, kort geschoren haar, sikje en donker jasje.

Onderzoek in Aalten

Ook op de Hofstraat in Aalten is onderzoek gedaan, maar de politie kon niet aangeven of dat verband had met deze zaak.