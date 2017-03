100.000 euro voor aanpak bomen

HENGELO - De gemeente Bronckhorst gaat 100.000 euro uittrekken voor onderhoud aan bomen. Dat onderhoud is al een tijdje blijven liggen.

De gemeente gaat eerst in kaart brengen welke bomen er allemaal zijn in de gemeente, daarna wordt bekeken welke bomen gekapt moeten worden. Het is onduidelijk hoelang het gaat duren voordat daar duidelijkheid over is.

Wethouder Paul Seesing belooft dat het nieuwe bomenplan geen vrijbrief is voor massale bomenkap. Hij denkt dat er nu meer bomen beschermd gaan worden dan in het vorige plan.