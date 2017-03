Wietplantage aangetroffen met 160 planten

ULFT - Politie Zevenaar heeft donderdagmorgen een wietkwekerij opgerold in de gemeente. Ze troffen een kwekerij van 160 hennepplanten.

'Al geruime tijd zijn onze pijlen gericht op een woning binnen de gemeente Zevenaar', aldus de politie op Facebook. 'Deze woning kwam bij ons in beeld door een tip.' Met een ‘machtiging tot binnentreden’ zijn agenten de woning binnengetreden en troffen zij daar een in werking zijnde plantage aan van 160 planten. 'De planten waren uitgegroeid en klaar om geoogst te worden. Het oogsten hebben wij weten te voorkomen', aldus de politie.



Tijdens het ruimen van de kwekerij kwam de eigenaar van de woning aangereden. 'Hij werd vervolgens door ons aangehouden en ingesloten voor onderzoek in de cellengang in Arnhem.'