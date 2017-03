Vitesse heeft Thomas Bruns van Heracles op de radar

ARNHEM - Vitesse heeft zijn oog laten vallen op Thomas Bruns, de aanvoerder van Heracles Almelo. De middenvelder vertrekt uit Overijssel.

De 25-jarige Bruns, die sinds 2011 onder contract staat bij Heracles en debuteerde onder trainer Peter Bosz, liet begin deze week weten dat hij op zoek is naar een nieuwe uitdaging. FC Utrecht dingt ook nadrukkelijk naar de gunsten van Bruns.

Vitesse heeft echter ook belangstelling voor de aanvallend ingestelde speler. Naar verluidt heeft Vitesse de Tukker zelfs al gepolst, maar zou zijn voorkeur uitgaan naar FC Utrecht.

In Arnhem zien ze Bruns als mogelijke vervanger van Lewis Baker, die aan het eind van dit seizoen terugkeert naar zijn werkgever Chelsea. De kans is miniem dat de Engelsman na de zomer nog voor een derde seizoen zal worden uitgeleend aan Vitesse. De directie van Vitesse was niet bereikbaar voor een reactie.