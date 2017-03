'Geen fietstunnel nodig bij spoorwegovergang Velp'

VELP - De gemeente Rheden ziet niets in een tunnel voor fietsers en voetgangers om de spoorwegovergang bij de Kerkstraat in Velp veiliger te maken. Volgens het college van burgemeester en wethouders is de spoorwegovergang helemaal niet onveilig.

De gemeenteraad had al in 2015 om een onderzoek gevraagd naar de verkeersveiligheid van de spoorwegovergang. Er is een jaar later gesproken met omwonenden en die willen volgens het college van burgemeester en wethouders geen tunnel, omdat er de afgelopen jaren geen ongelukken zijn gebeurd. Spoorbeheerder ProRail zegt ook dat het om een veilige spoorwegovergang gaat en dat er niets te verbeteren valt. De fietsersbond is altijd voorstander geweest van een fietstunnel op deze belangrijke fietsroute van en naar station Velp. De gemeenteraad van Rheden moet nog akkoord gaan met het voorstel om geen tunnel aan te leggen.

