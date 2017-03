'Doden in hotel door misdrijf'

ARNHEM - De politie gaat uit van een misdrijf in Hotel Rembrandt in Arnhem, waar gisteren twee doden gevonden werden. Er wordt vandaag ook weer onderzoek gedaan naar het incident.

Onze verslaggever ziet dat er nog altijd grote zwarte schermen staan en merkt dat er verschillende politiewagens aanwezig zijn.

In het hotel werden donderdagavond een man en een vrouw gevonden nadat agenten poolshoogte kwamen nemen. De agenten werden gewaarschuwd omdat er 'een alarm was afgegaan'. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar het zou om een steekpartij gaan.

Wel of geen hotel?

Het is ook niet duidelijk of het pand ook echt nog diende als hotel. Er kwamen nog wel regelmatig mensen binnen, zo wisten omwonenden te vertellen. Een mevrouw uit de buurt woont er al 25 jaar en wist te vertellen dat er nog steeds af en toe mensen het gebouw binnen komen en dat een man van ongeveer 70 jaar woont in het hotel.

