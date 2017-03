Maatregelen om eeuwenoud grondwater te behouden

ELLECOM - Deze zomer kan begonnen worden met de werkzaamheden om de verdroging van de bossen in de Havikerwaard bij Ellecom en De Steeg tegen te gaan. De rechtbank heeft alle bezwaren ongegrond verklaard.

In de Havikerwaard worden sloten en beken zoals de Oude Ruitersbeek en Middelste Beek ondieper gemaakt en dammen en duikers worden aangepast. Ook wordt een vispassage aangelegd. Daardoor stijgt de grondwaterstand en is de verwachting dat meer kwelwater in de zogeheten bronbossen omhoog komt.

Eeuwenoud water

In de bronbossen komt eeuwenoud grondwater omhoog. Het water passeerde in het verleden allerlei kleilagen en heeft daardoor een unieke samenstelling.

Als er niet genoeg grondwater in het bos naar boven komt verzuurt het bos langzaam. Dan verdwijnen de kenmerkende soorten als slanke sleutelbloem, goudveil, bittere veldkers en knikkend nagelkruid, meldt het Waterschap Rijn en IJssel.

Gras en bramenstruiken krijgen dan de overhand, het bos wordt minder bloemrijk en eentoniger. Ook voor vogels betekent een zure bodem dat er minder voedsel voorhanden is. Om de waarde van dit bos te behouden is het dus volgens waterschap belangrijk dat de kwel naar het bronbos sterker wordt.