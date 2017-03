'Ik ben wat onhandig': 18-jarige vliegt 22 uur, maar naar het verkeerde Sydney

SYDNEY - De 18-jarige Milan Schipper wilde naar het Australische Sydney vliegen om er te gaan werken. Hij belandde echter in Sydney, Canada. Dat schrijft het AD.

Zijn ticket kostte 800 euro. Reistijd 22 uur, inclusief twee overstaps: Chicago en Toronto. 'Vroeger was ik wel goed in aardrijkskunde, maar ik kon dat laatste stuk van Toronto naar Sydney niet zo goed voor m'n ogen halen', zegt Milan in de krant.

Kort nadat het vliegtuig opsteeg, had hij al door dat het de verkeerde kant opging: naar rechts in plaats van naar links. En dat betekende uiteindelijk geen 25 graden in Sydney, Australië, maar min twintig in Sydney, Nova Scotia.



Foto: Google Maps

Weer pech

Om in het goede Sydney te komen, moest Milan nog eens 33 uur vliegen en het zou hem 1500 euro kosten. De tiener wilde alleen nog maar naar huis, zijn vader regelde een ticket voor hem. Maar de pech hield daar niet bij op. De 18-jarige raakte ook nog zijn paspoort kwijt, die had hij in het vliegtuig laten liggen. Uiteindelijk dook zijn paspoort na twee uur weer op.

'Mijn vrienden zeggen allemaal wel, dit is echt iets voor jou. Ik ben wat onhandig', verklaart Milan.