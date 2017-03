Zorgen om overlast vliegveld Teuge door fout

TEUGE - De wijk- en dorpsraden van Apeldoorn-Noord maken zich grote zorgen over de mogelijke geluidsoverlast van vliegveld Teuge. Ze willen dat de gemeente ingrijpt, bleek tijdens een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad..

Ron Rietjens voerde het woord namens de dorps- en wijkraden. 'We merken dat het echt leeft. Mensen maken zich echt zorgen.' Volgens de omwonenden is bij het omzetten van de vergunning in 2010 een fout gemaakt. Daardoor mag het vliegveld twee keer zoveel vliegbewegingen mag maken. De gezamenlijke raden vertegenwoordigen zo'n 70.000 mensen in Apeldoorn.

Bang voor uitbreiding

In februari erkende de provincie Gelderland, luchthaven Teuge en het ministerie van I&M in een gezamenlijke verklaring dat er in 2010 per ongeluk een grotere geluidsruimte in de vergunning is opgenomen. Ze willen de fout laten staan en wachten tot er een nieuw luchthavenbesluit wordt genomen. De verwachting is dat dat in 2018 gebeurt.

'In de oude situatie met een vliegschool op Teuge kwamen de vliegtuigen altijd over onze wijk op weg naar Paleis Het Loo', vertelt Ton Ceelie van de wijkraad Kerschoten. 'Toen hadden we veel last in de wijk. De vliegschool is inmiddels failliet, maar er is ook sprake dat vliegverkeer dat weg moet van Lelystad Airport op Teuge terecht kan komen en dan wordt de situatie nog slechter.'

Gemeente verantwoordelijk als grootaandeelhouder

De wijk- en dorpsraden zijn bang dat het gedogen van de fout er toe zal leiden dat de situatie wordt gelegaliseerd en dat Teuge fors gaat groeien. Daarom vragen ze de gemeenteraad om in te grijpen zegt Ron Rietjens na afloop van de bijeenkomst: 'De gemeente Apeldoorn is met 54 procent van de aandelen grootaandeelhouder. En eigenlijk vragen we ze om te helpen de fout te herstellen.'