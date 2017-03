PUTTEN - Op de A28 staat richting Harderwijk een paar kilometer file door een grote politiecontrole. De controle wordt gehouden bij verzorgingsplaats Vanenburg.

Tussen Nijkerk en Strand Nulde stond het rond 21.30 uur stil over 3 kilometer. De controle gaat in ieder geval door in de nacht.

Aan de controle doen behalve de politie onder meer de douane, de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en Rijkswaterstaat mee.