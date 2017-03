Rechter behandelt steekpartij en heeft u het witte Galloway-kalfje al gezien? Dit is het nieuws van vandaag

Politieonderzoek na de steekpartij. Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Een man uit Wijchen staat terecht voor een steekpartij in Nijmegen, in de Ooijpolder is een wit Galloway-kalfje geboren en mobiele fietsenmaker Roy Hartman uit Doetinchem ruilt zijn werkbus in voor een elektrische fiets. Dit is het nieuws van vandaag.

Man staat terecht voor steekpartij Een 20-jarige Wijchenaar moet zich voor de rechter verantwoorden voor de steekpartij in een café aan de Molenstraat in Nijmegen, afgelopen Koningsdag. Drie mannen liepen daarbij ernstige verwondingen op. Een ruzie zou de aanleiding zijn geweest. De Wijchenaar wordt daarnaast verdacht van een mishandeling in zijn woonplaats, in november 2015. Met anderen zou hij toen iemand hebben geslagen en geschopt. De man van 20 wordt poging tot doodslag en mishandeling in vereniging ten laste gelegd. Wit Galloway-kalfje geboren In de Ooijpolder bij Nijmegen is een wit Galloway-kalfje geboren. Dat is uniek, omdat deze koeien overwegend zwart zijn. Volgens beheerder Fokko Erhart gaat het goed met moeder en dochter. Hij nodigt iedereen uit om een naam te verzinnen voor het koekalf. 'Die moet beginnen met een F en eindigen op een A, omdat de naam van de moeder ook met een F begint en de A omdat het een meisje is.' Zowel Erhart als boswachter Thijmen van Heerde heten iedereen van harte welkom om het kalfje te komen bekijken. Maar kom niet te dichtbij, waarschuwen ze. Fietsenmaker komt op de fiets langs Mobiele fietsenmaker Roy Hartman uit Doetinchem ruilt zijn werkbus in voor een elektrische fiets met een grote werkkist voorop. Een logische stap vindt hij zelf. 'Ja het past helemaal bij de tijd van gezond leven en ik ben natuurlijk ook fietsenmaker, dus zelf op de fiets komen is logisch. In de praktijk reed ik ook wel erg weinig met de bus. Soms maar een paar honderd meter, dan stond ie weer een uur stil als ik aan het werk was. En dan weer een klein stukje naar de volgende klant', legt de fietsenmaker uit. Hij viert zijn tienjarig bestaan zaterdag met de presentatie van zijn elektrische werkfiets.