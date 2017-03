Man en vrouw dood gevonden in voormalig hotel

ARNHEM - In voormalig hotel Rembrandt aan de Patersstraat in Arnhem zijn twee doden gevonden. Het gaat om een man en een vrouw. Dat meldt de politie.

De twee lichamen werden gevonden door agenten die poolshoogte gingen nemen nadat 'een alarm was afgegaan', zegt een woordvoerder. Dat alarm werd ook gehoord door medewerkers van Brigant aan de Apeldoornsestraat. De medewerkers weten niet of het hotel gesloten is. 'We zagen er nog regelmatig mensen naar binnen gaan', zegt een van hen. Het terras van horecagelegenheid Brigant is afgezet om publiek op afstand te houden.

Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd, het zou mogelijk gaan om een steekpartij. De omgeving van het hotel is afgezet voor onderzoek. Een PD-unit is inmiddels gearriveerd, mannen in witte pakken doen onderzoek en er worden honden ingezet.

Foto: Omroep Gelderland