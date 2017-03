Jorinde is het zat: 'De bus rijdt soms gewoon voorbij'

ARNHEM - Jorinde Bergers is er klaar mee. De 22-jarige Arnhemse zit in een rolstoel en reist bijna dagelijks met lijn 105 van het Willemsplein in Arnhem naar Het Dorp. Helemaal vanzelf gaat het niet, omdat ze de bus in moet met behulp van een rolstoelplank. En dat levert nog wel eens problemen op.

Omdat Jorinde in een rolstoel zit moet ze de bus in met behulp van een rolstoelplank. In sommige bussen zijn die elektrisch, maar in andere nog niet. Dan moet de chauffeur of een behulpzame passagier de plank bedienen.

Het is al gebeurd dat ze door de chauffeur helemaal over het hoofd werd gezien, zegt Jorinde tegen Omroep Gelderland. 'Dan sta ik bijvoorbeeld op de plaats waar de rolstoel de bus in moet en dan zien ze me niet.'

Ze vertelt dat de problemen afgelopen najaar begonnen. 'De chauffeurs zien me soms ook wel maar dan willen ze niet helpen. En passagiers weten niet altijd hoe de plank werkt en dus rijdt de bus dan maar door. Dat is me al meerdere malen overkomen.'

Als ze haar problemen deelt met Syntus, voelt ze zich van het kastje naar de muur gestuurd. Er komt uiteindelijk wel een excuusbrief van de vervoerder met de belofte dat het niet meer voor zal komen. Maar een week later gebeurde het weer, vertelt Jorinde. Samen met haar werkcoach dient ze een klacht in bij Syntus, maar daar komt nooit een reactie op.

Beterschap

Een woordvoerster van Syntus zegt bij navraag dat de klacht is binnengekomen en belooft beterschap. 'Ze wacht nog steeds op een reactie en dat zou niet zo moeten zijn. We nemen nu zo snel mogelijk met haar contact op.'

Ook wordt uitgezocht welke chauffeur haar heeft laten staan en in welke situatie. Volgens Syntus mogen chauffeurs gewoon van hun plek om te helpen. Voorwaarde is wel dat de situatie het moet toelaten, 'want ze hebben natuurlijk ook een geldkistje en kaartjes voorin liggen.'

De woordvoerster zegt dat onlangs intern nog eens is benadrukt hoe belangrijk de service moet zijn voor mensen in een rolstoel.