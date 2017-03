NEC-talent Sturing droomt van debuut tegen Vitesse

DOETINCHEM - Frank Sturing speelde nog nooit een officiële wedstrijd in het eerste elftal van NEC.

Maar de kans is groot dat de verdediger dit seizoen nog speeltijd krijgt. Misschien volgende week al in de derby tegen Vitesse. "Dat zou wel een droom zijn die uitkomt. Maar we moeten nog zien wat de trainer kiest. Een systeem met vier verdedigers of met vijf. En of hij dan voor mij kiest."

Eigenlijk behoorde Sturing tot de voorselectie van Jong Oranje, maar hij viel af. "Dat is dan een geluk bij een ongeluk dat ik hier kon spelen. Ik debuteer liever voor NEC. We speelden nu met drie jonge jongens achterin. Het was voor ons allemaal even kijken hoe het ging in een nieuw systeem met drie centraal achterin. Het zou kunnen dat ik erbij kom. Als we de kans krijgen, moeten we er staan. Het zou cruciaal kunnen zijn, maar ik heb zeker het gevoel dat ik er klaar voor ben. De eerste helft was nog een beetje onwennig, maar de tweede helft liep het beter. Ik heb er hard voor gewerkt en het zou mooi zijn als die kans er komt."