Hyballa experimenteert met youngsters bij NEC

DOETINCHEM - NEC zit schaars in de centrale verdedigers. En daarom experimenteerde trainer Peter Hyballa in de oefenwedstrijd tegen De Graafschap.

De drie centrale verdedigers waren A-junior Lars Kramer, Jong NEC-aanvoerder Özgür Aktas en Frank Sturing, die al deel uitmaakt van de A-selectie, maar nog nooit in actie kwam in een officiële wedstrijd.

"Ik heb die drie youngsters laten spelen, want ik moet een indruk krijgen. Daarom was het een interessante test. Robin Buwalda en Mikael Dyrestam zijn nog geblesseerd en Dario Dumic en Wojciech Golla staan op vier gele kaarten. Dus deze jonge spelers blijven nu ook bij de selectie."

"De eerste helft was onwennig, maar de tweede helft was beter. De laatste dertig minuten hadden we veel meer power. Maar er is één probleem. Iemand moet de bal over de lijn krijgen en dat deed Taiwo uiteindelijk. We hebben niet gewonnen, maar de tweede helft was gaaf en goed. En nu Vitesse. Voor de emoties en de supporters is dat heel bijzonder, maar wij moeten vooral punten pakken. Of het nu Vitesse is of een andere club."