Dader ontploffing bij chalet probeerde explosief naar binnen te gooien

WINTERSWIJK KOTTEN - De ontploffing bij een chalet in Winterswijk-Kotten op zaterdagavond 18 februari, is veroorzaakt door iemand die een explosief door een ruit van het vakantiehuisje wilde gooien. Dat meldt de plaatselijke politie op Facebook.

Bij de ontploffing op camping De Italiaanse Meren raakte niemand gewond. Het explosief ging uiteindelijk buiten af, omdat het raam niet helemaal brak. Als het naar binnen was gevlogen, had het anders kunnen aflopen. De bewoner was namelijk op dat moment in het chalet.

Ook had de explosie heviger kunnen zijn, want volgens de politie stond even verderop een gasfles met een daaraan gekoppelde gasleiding. Nu bleef de schade beperkt.

Witte auto

Zowel voor als na de ontploffing heeft een getuige een witte auto zien rijden. Eerst reed die via de Buitinkweg in de richting van de camping. Na de knal, rond 23.00 uur, reed diezelfde wagen met hoge snelheid weg in de richting van de Burloseweg.

De politie Achterhoek Oost roept getuigen op zich te melden. 'Hebt u meer informatie over de explosie of hebt u rond het tijdstip van de explosie ook een witte personenauto gezien, neem dan contact op via 0900-8844.'