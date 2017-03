NEC'er Kadioglu belangrijk voor Oranje onder 19

ASSEN - Ferdi Kadioglu vervulde een hoofdrol bij Oranje onder 19, dat met 1-0 won van Finland.

De 17-jarige NEC'er gaf vlak voor tijd de beslissende pass aan Justin Kluivert en dat leidde uiteindelijk tot een eigen doelpunt. Het was de eerste wedstrijd in het EK-kwalificatietoernooi. Oranje komt verder nog uit tegen Oekraïne en Griekenland.

Kadioglu speelde tegen Finland als rechtsbuiten. Joël Piroe uit Wijchen, ex-NEC en nu bij PSV, stond ook in de basis als spits. Doelman Maarten Paes van NEC bleef op de bank. Vitessenaar Mitchell van Bergen viel twintig minuten voor tijd in. NEC'er Jay-Roy Grot werd deze week alsnog opgeroepen, maar viel ook weer af bij de selectie. Daarom speelde hij donderdagmiddag mee in de oefenwedstrijd van NEC tegen De Graafschap.