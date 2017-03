Sven Nieuwpoort fit voor apotheose seizoen

DOETINCHEM - Hij ontbrak enkele wedstrijden door een enkelblessure, maar Sven Nieuwpoort maakte een geslaagde rentree in het oefenduel van De Graafschap tegen NEC.

"Ik heb een helftje gespeeld en het ging eigenlijk wel lekker. Ik voel me fit. De enkel is een beetje stijf, maar daar hoort erbij. We zijn nu een paar daagjes vrij, dus maandag zal het wel weer beter zijn. Het is altijd vervelend om geblesseerd te zijn en het is nu een goed moment om terug te komen, want er zijn een paar schorsingen. Dit systeem ligt mij wel, links in het centrum. Dat gaat op zich wel goed, ik mag niet klagen."

De Graafschap kan nog een mooie apotheose aan het seizoen geven. "We hebben een lastig programma, maar dit is de kans. Het stadion zit altijd vol en vrijdag zal dat ook weer zo zijn. Deze oefenwedstrijd was een goed meetmoment. Zeker de eerste zestig minuten was heel goed en daarna ietsje minder, maar NEC is ook een goede ploeg."