Gewapende overval op medewerker beveiligingsbedrijf

Foto: Leo van der Linde

AALTEN - In de omgeving van het gemeentekantoor en de Rabobank in Aalten is donderdag uitgebreid onderzoek verricht. Aanleiding is een gewapende overval op een medewerker van een beveiligingsbedrijf eerder op de dag. Details heeft de politie nog niet bekendgemaakt.

Een deel van de Hofstraat werd aan het einde van de middag afgezet met rood-witte linten. De politie deed uitgebreid onderzoek in het bankgebouw. Een pinautomaat is tijdelijk buiten gebruik gesteld. Ook in Doetinchem en Varsseveld is naar aanleiding van de overval onderzoek verricht. Of er geld is buitgemaakt, is niet bekend.

Door: Mediapartner Gelre FM