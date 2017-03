'Droom die waarheid wordt', kattencafé komt er door crowdfunding

NIJMEGEN - 'Het is een droom die waarheid wordt.' Dat zegt de 33-jarige Sanne Versteeg uit Nijmegen, die binnenkort haar eigen kattencafé opent. Vanavond is er een feestje om het doorgaan van haar plannen te vieren.

De kattenfanaat begon een crowdfundingactie om de benodigde 19.900 euro op te halen. 'Het is nu meer dan 23.000 euro. Ruim 500 mensen hebben bijgedragen. Particulieren, maar ook bedrijven. En we hebben subsidies gekregen van het VSB Fonds en Stichting Doen.'

'Er komen vijf tot acht katten. We kijken hoe het gaat onderling. Bij de selectie is naar hun achtergrond en karakter gekeken. En of ze gelukkig zijn in het café', vertelt Versteeg. Ze verwacht dat haar eigen kat Keizer Karel ook een plek vindt in het café.

Met de hygiëne is ook zeker rekening gehouden. 'De kattenbakken staan in een aparte ruimte. En de keuken en de koffiehoek zijn katvrij', verzekert de ondernemer.

Sanne Versteeg is vrijdagmiddag te gast bij Omroep Gelderland in het programma De Week van Gelderland op radio en tv.

