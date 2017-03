Bewoners vallen met rolstoel in kelder na openen verkeerde deur

Foto: Luc Bakker

PUTTEN - Een opmerkelijk ongeval in een woonboerderij aan de Klunenweg in Putten. De twee bewoners, van wie er een in een rolstoel zat, vielen donderdagmiddag in een kelder nadat zij een verkeerde deur hadden geopend.

Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het om mensen op leeftijd. De twee raakten gewond bij de valpartij en konden niet op eigen kracht uit de kelder komen. Toegesnelde brandweerlieden hebben de bewoners uit hun benarde positie bevrijd. De twee zijn daarna per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Over de aard van hun verwondingen is niets bekend.