'Dit komt bijna niet voor': wit Galloway-kalfje geboren

OOIJ - In de Ooijpolder is een wit Galloway-kalfje geboren. Dat is uniek, omdat deze koeien overwegend zwart zijn.

De Galloway is het hoornloze broertje van de Schotse Hooglander. Dit rund loopt al ruim 20 jaar in inmiddels 30 natuurgebieden in Nederland rond. De kudde in de Ooijpolder, onderdeel van natuurgebied de Gelderse Poort, wordt beheerd door Free Nature. In deze kudde lopen ruim 50 zwarte en bruine runderen.

Volgens Fokko Erhart, beheerder en voorlichter van Free Nature, is nog nooit eerder een wit kalf geboren in de Ooijpolder. 'Het ras kent zwarte, rode en blonde exemplaren, maar wit komt bijna niet voor.' Volgens Erhart gaat het goed met moeder en dochter.

Verzin een naam

Erhart nodigt iedereen uit om een naam te verzinnen voor het koekalf. 'Die moet beginnen met een F en eindigen op een A, omdat de naam van de moeder ook met een F begint en de A omdat het een meisje is.' Iedereen die een suggestie heeft, kan die doorgeven via omroep@gld.nl. Ze worden voorgelegd aan de boswachter. Maandag wordt de naam gekozen.

Zowel Erhart als boswachter Thijmen van Heerde van terreineigenaar Staatsbosbeheer, heten iedereen van harte welkom om het kalfje te komen bekijken, maar waarschuwen wel dat mensen niet te dicht bij de dieren moeten komen. 'Houd minimaal 25 meter afstand, want de moeder is waakzaam en zal het kind beschermen als het nodig is', zeggen beide mannen.