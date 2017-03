Fietsenmaker hangt auto aan de wilgen

DOETINCHEM - Mobiele fietsenmaker Roy Hartman uit Doetinchem ruilt zijn werkbus in voor een elektrische werkfiets. Met die fiets, met voorop een grote werkkist, gaat de fietsenmaker in het vervolg naar alle klanten.

Na tien jaar is dit een logische stap. Roy Hartman: 'Ja het past helemaal bij de tijd van gezond leven en ik ben natuurlijk ook fietsenmaker, dus zelf op de fiets komen is logisch. In de praktijk reed ik ook wel erg weinig met de bus. Soms maar een paar honderd meter, dan stond ie weer een uur stil als ik aan het werk was. En dan weer een klein stukje naar de volgende klant'.

's Avonds mee-eten

Hartman was tien jaar geleden nog een bijzonderheid, toen waren er landelijk nog maar een handvol mobiele fietsenmakers. Inmiddels zijn er tientallen bijgekomen. Hartman is nog steeds blij dat hij de overstap van een reguliere winkel naar het vrije ondernemerschap maakte: 'Helemaal in het begin was het écht iets unieks. Je kwam bij Jan en alleman over de vloer. Mensen zijn ook altijd zo gastvrij als je bij ze thuiskomt. Altijd koffie en ik mocht zelfs vaak 's avonds mee-eten, toen ik nog tot acht uur 's avonds werkte.'

Pannenkoeken

Hartman viert zijn tienjarig bestaan zaterdag met de presentatie van zijn elektrische werkfiets op winkelcentrum de Bongerd op de Huet in Doetinchem. Met muziek en verse pannenkoeken.