Deze broertjes waren verdrietig na een autobrand, maar nu is het weer goed

ARNHEM - Wat waren ze verdrietig; de twee broertjes die onlangs de auto van hun ouders in vlammen zagen opgaan. Om ze te troosten mochten ze een dagje mee met de politie in Arnhem.

Tijdens de autobrand had een agent zich om de jongens van 6 en 9 bekommerd. Hij nodigde hen uit in zijn politieauto om ze te troosten. 'De broertjes waren naderhand zo onder de indruk dat hun moeder later contact zocht met de diender om hem persoonlijk te bedanken', blikt de politie Arnhem-Noord terug op haar Facebookpagina.

'Wij worden later politieagent!'

De jongens werden daarna ook nog uitgenodigd op het bureau aan de Beekstraat en dat resulteerde in een spannende dag voor de twee. Politieauto's en -motoren, Paco de politiehond, de meldkamer en een spannende zoektocht met portofoons; alles kwam voorbij en de broertjes konden hun geluk niet op.

Na het uittrekken van de kogelwerende vesten wisten de twee het zeker: wij worden later politieagent! 'Maar dan moeten ze natuurlijk wel elke dag netjes hun bord Brinta opeten', grapt de politie Arnhem-Noord op Facebook.