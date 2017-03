Zorgen led-schermen langs de snelweg voor meer ongelukken?

TERSCHUUR - Er moet meer onderzoek komen naar de verkeersveiligheid op snelwegen waar grote led-reclameborden staan. Dat zegt ingenieursbureau Arcadis, dat als eerste een verkennend onderzoek naar de reclameborden heeft gedaan. Het lijkt er op dat de led-borden automobilisten afleiden.

'Het is de druppel die de emmer doet overlopen', zegt onderzoeker Tim Wools van Arcadis. Hij heeft van drie van de 23 led-schermen die er in 2016 in Nederland langs snelwegen stonden onderzocht of die een effect hebben op de verkeersveiligheid en het aantal ongelukken.

Het scherm langs de A1 bij Terschuur is de enige die automobilisten lijkt af te leiden. Bij de andere twee, langs de A2 bij Zaltbommel en de A12 bij Zevenhuizen, was geen meetbaar effect op bestuurders.

'Seconden kunnen al genoeg zijn'

Het aantal ongelukken langs de A1 bij Terschuur is sinds het led-scherm met reclameborden is geplaatst toegenomen van zes naar acht. Volgens Wools worden bestuurders afgeleid door de grootte van de borden, het felle licht en de bewegende reclameboodschappen.

'Het hoeft ook maar enkele seconden te zijn, maar die enkele seconden die kunnen al genoeg zijn om er voor te zorgen dat weggebruikers gas terug nemen, eventueel remmen of gaan slingeren, met alle gevolgen van dien.'

Meer onderzoek nodig naar effecten

Er kunnen geen harde conclusies getrokken worden uit het onderzoek van Arcadis. Volgens de onderzoekers is er vooral meer onderzoek nodig naar het effect van de grote led-schermen langs snelwegen.

'Andere led-schermen verdienen ook onderzoek. Ons onderzoek is daar een opstapje naar toe, en biedt een methodiek om dat te doen.' Of dat onderzoek er ook gaat komen is op dit moment niet bekend.