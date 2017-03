Arnhem wil geen Feyenoord-feestje op de Korenmarkt

ARNHEM - De gemeente Arnhem neemt maatregelen om te voorkomen dat honderden Feyenoord-supporters na de wedstrijd tegen Vitesse op 23 april neerstrijken op de Korenmarkt. Fans hebben aangegeven een feestje te willen bouwen in de Arnhemse binnenstad als Feyenoord die dag landskampioen wordt.

Hoe de maatregelen van de gemeente er precies uit gaan zien, wordt besproken in het aanstaande veiligheidsoverleg met Vitesse, Feyenoord en de politie.

Arnhem 'niet blij'

De gemeente is volgens een woordvoerster van waarnemend burgemeester Boele Staal 'niet blij' met het plan van de Rotterdammers om elkaar te treffen op de Korenmarkt. Op Facebook circuleren tal van oproepen om voor de wedstrijd in te drinken in het Arnhemse uitgaansgebied en na afloop daar het kampioenschap te vieren.

Kaartverkoop aan banden

Bij de vorige wedstrijd van Vitesse tegen Feyenoord hadden Rotterdamse supporters kaartjes bemachtigd voor de Arnhemse thuisvakken. Dat leidde tot vechtpartijen op de tribunes. Voor de wedstrijd in april is de kaartverkoop daarom aan strikte banden gelegd. Feyenoord-fans zijn daar boos over.

