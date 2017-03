Buurman al een paar dagen niet gezien, wanneer bel je de politie?

ARNHEM - De politie heeft woensdagavond in Malden een man op leeftijd uit zijn huis gehaald. De man was uit zijn bed gevallen en moest het dagen zonder eten en drinken doen. Na een paar dagen belden buurtbewoners de politie. Wat kun je als buurman of buurvrouw doen om te voorkomen dat zoiets gebeurt?

Op onze Facebookpagina reageren sommige mensen verontwaardigd op het bericht dat de buren na drie dagen hebben gebeld. Maar hoeveel mensen zijn er die elke dag precies in de gaten houden of de buurman wel is opgestaan? Inderdaad, dat doet niet iedereen.

Speciaal voor die mensen een aantal tips, zonder dat u meteen de deur hoeft plat te lopen of continu de straat in de gaten moet houden. Want daar zit niet iedereen op te wachten.

Er is natuurlijk de zorg op afstand, dan hoeft de buurt niets te doen. Veel zorginstellingen hebben een speciale knop in huis of aan een ketting voor mensen die zorg nodig hebben. Drukt iemand de knop in, dan wordt er contact opgenomen of er komt iemand langs.

'Telefoon over laten gaan kost niks'

Maar als buurman of buurvrouw kunt u ook makkelijk een oogje in het zeil houden. Bijvoorbeeld met een WhatsApp-groep.

Veel straten hebben al zo'n buurtapp waarin ze elkaar op de hoogte houden van verdachte situaties maar ook om te informeren of het goed gaat met de buurman of -vrouw. Een appje is snel gestuurd en je loopt ook niet meteen bij de ander over de vloer.

Op onze Facebookpagina kwamen ook veel reacties binnen over 'omzien naar elkaar'

Jolanda: 'Wij hebben een afspraak met de buurvrouw, dat zij me elke morgen belt. Dan gaat hij een paar keer over en dan zie ik dat ze gebeld heeft, en dan kost het ook niks.'

Christa heeft een vergelijkbaar plan: 'Mocht er familie zijn dan kun je toch afspreken om dagelijks of om de 2 dagen even te bellen. Daar kun je toch wel tijd voor maken?'

Netty kijkt terug naar vroeger. '30-40 jaar geleden zorgden we ook voor de buren, waarom kan dat nu niet meer? Toen ging ook niet iedereen naar een verzorgingshuis, maar ja die waren er ook niet voor ons, maar voor die ander waarvan wij vinden dat ze er naar toe moeten. Hoeven wij het tenminste niet te doen. Omzien naar elkaar dat is de beste zorg.'

'Onderbuikgevoel is het belangrijkst'

Toch is er volgens de politie maar een ding het belangrijkst: het onderbuikgevoel. Wie het gevoel heeft dat er iets niet klopt, mag altijd de politie bellen. 'Liever een keer te veel, dan een keer te weinig', meldt de politie.

