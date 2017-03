Wat is er dit weekend te doen in Gelderland?

ARNHEM - Je wilt er dit weekend even uit, maar waar in de provincie is wat leuks te beleven? Omroep Gelderland helpt je een handje. Een greep uit het aanbod.

Boekenweek

Houd je van boeken? Dan wordt dit een mooi weekend voor je. Zowel in Nijmegen als Arnhem wordt de boekenweek zaterdag groots afgetrapt. In de Vereeniging wordt het boekenfeest gevierd met schrijvers, dichters wetenschappers en muziek. In Rozet in Arnhem is de schrijver van het boekenweekgeschenk, Herman Koch te gast. En ook daar wordt het boek gevierd met een groot feest.

Zie ook: website Boekenweek

Strong Viking Run

Voor iemand die iets sportiefs wil doen dit weekend is de Strong Viking Run op de Berendonck in Wijchen misschien wel iets. Zondag kun je je helemaal uitsloven; rennen, klauteren en afzien in de modder. Er zij afstanden van 7, 13 of 19 kilometer. De weersvoorspellingen zijn goed, dus wat houdt je tegen!

Zie ook: website Strong Viking Run

Tentoonstelling over de schoonheid van verval

Is ook dat niet wat je zoekt, dan kunt u naar de Koppelkerk in Bredevoort. Daar is een tentoonstelling met de titel: De schoonheid van verval. 5 Kunstenaars geven hun kijk op de schoonheid van verval. Er zijn foto`s te zien van fotograaf Wil Westerweel uit Zutphen en schilderijen van Louis Nijhuis uit Winterswijk.

Zie ook: website Koppelkerk

Hoeden van Beatrix

Een andere tentoonstelling die je kan bezoeken sinds deze week is Chapeaux! in Paleis 't Loo in Apeldoorn. De hoedencollectie van Beatrix wordt tentoongesteld. Beatrix stond bekend om haar grote collectie hoeden. Bij bijna elke gelegenheid droeg ze wel een hoed. Bij de expositie 'Chapeaux!' zijn ruim 100 hoeden te zien die de prinses droeg tijdens haar regeerperiode van 1980 tot 2013. Chapeaux! is te zien tot en met 27 augustus.

Zie ook: website Paleis 't Loo

Theatertips

Ook zijn er dit weekend weer genoeg voorstellingen en shows te zien in de theaters in Gelderland. In de Agnietenhof in Tiel kun je genieten van Madame Butterfly die uitgevoerd wordt door de Staatsopera van Tatarstan. In het Schaffelaartheater is zaterdag 'The Simon and Garfunkel story' te zien en zondag treedt jazz zangeres Fay Claassen op in Luxor Live in Arnhem.

Esther Stegeman geeft elke donderdag in het tv-programma UIT met Esther uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. Het programma is te zien vanaf 17.20 uur op TV Gelderland. De uitzending wordt elk uur herhaald.

De uitzending van afgelopen donderdag: