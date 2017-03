Hardleerse automobilist moet auto inleveren

BRUMMEN - Bij een verkeerscontrole op de provinciale weg N348 bij Brummen is een hardleerse automobilist opnieuw tegen de lamp gelopen. Hij werd voor de vierde keer betrapt op het rijden zonder geldig rijbewijs. Om een vijfde keer te voorkomen, werd zijn auto werd in beslag genomen.

De verkeerscontrole was woensdag van 14.00 tot 21.00 uur. In totaal werden 3100 voertuigen gecontroleerd. Er werden bijna duizend blaastesten afgenomen, maar niemand had teveel gedronken.

Vier auto’s moesten opnieuw worden gekeurd, omdat de uitlaat teveel geluid maakte. Verder werden 17 bekeuringen uitgeschreven voor zaken als gladde banden en een verlopen apk.