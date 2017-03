Zooitje ongeregeld: het Rag-Tag Circus

COSWIG (ANHALT) - Een Amerikaanse eenheid die tijdens de opmars in Duitsland geschiedenis schreef, was de 83e 'Thunderbolt' infanteriedivisie. De eenheid kreeg in de laatste maanden van de oorlog de bijnaam 'Rag-Tag division' wat zoveel betekent als zooitje ongeregeld. Een geuzennaam, omdat de eenheid in z'n snelle opmars door Duitsland alles gebruikte wat maar kon rijden. En vliegen...

Omdat de divisie een tekort had aan transportmiddelen, werd ieder buitgemaakt Duits voertuig olijfgroen geschilderd en voorzien van een witte ster. Daarna werden trucks, tanks, pantserwagens, Kübelwagen (de Duitse tegenhanger van de Jeep) gebruikt voor de verdere opmars. De eenheid gebruikte zelfs een buitgemaakte Messerschmitt ME109.

Brandweerwagen gaat voorop

In zijn boek De Laatste Slag over de eindstrijd in Duitsland schrijft Cornelius Ryan over de eenheid; 'De creatieve commandant generaal majoor Robert C. Mason had bevolen om de transportcapaciteit van de eenheid te versterken met alles wat maar kon rijden. De eenheid gebruikte een vreemd assortiment van haastig overgeschilderde Duitse voertuigen: Wehrmacht-jeeps, stafauto's, munitietrucks, diverse tanks waaronder Tigers, motoren, en twee brandweerwagens, waarvan er een voorop reed, volgeladen met infanteristen. Op de achterbumper hing een groot bord met de tekst; Volgende halte: Berlijn'. Macons eenheid racete in ijltempo richting de Elbe.

Een Tiger II tank en een zogeheten Stumgeschütz IV in Amerikaanse dienst- publiek domein

De buitgemaakte Messerschmitt zorgde langs het front voor de nodige consternatie, schrijft Ryan. 'Sergeant William G. Presnell van de 30e infanteriedivisie, die zich vanaf Omaha Beach naar Duitsland had gevochten, kende het silhouet van ieder Duits vliegtuig. Hij zag de Messerschmitt zijn kant op komen, schreeuwde 'ME 109' en dook in dekking. Toen er niet geschoten werd, keek hij verbaasd omhoog en zag hij een slordig groen geschilderd vliegtuig met onder de vleugels de tekst '83rd Inf. Div.'