Elis Ligtlee niet naar WK baanwielrennen

Shanne Braspennincx en Elis Ligtlee - Foto: ANP

NIEUWEGEIN - Elis Ligtlee uit Eerbeek doet niet mee aan het WK baanwielrennen in Hongkong. Ze is nog niet op topniveau na een knieblessure. Bondscoaches René Wolff en Peter Schep hebben wel vijf andere Gelderse baanwielrenners geselecteerd voor het WK in Hongkong.

Shanne Braspennincx uit Arnhem doet mee aan de teamsprint en het onderdeel keirin. Theo Bos uit Hierden doet ook mee bij de teamsprint, de individuele sprint en de 1 kilometer. Roy Eefting uit Apeldoorn komt uit op het omnium en bij de ploegachtervolging. Bij dat laatste onderdeel en de individuele achtervolging doet ook Jan-Willem van Schip uit Arnhem mee. Wim Stroetinga uit Nijkerk doet mee aan de koppelkoers. Het WK is van 12 tot en met 16 april.