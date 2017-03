Taakstraf voor dodelijk ongeluk

HARDERWIJK - Een man van 72 uit Harderwijk is veroordeeld tot 200 uur taakstraf voor een dodelijk ongeluk. De opgelegde taakstraf is gelijk aan de eis.

In januari vorig jaar gaf de Harderwijker in zijn woonplaats geen voorrang aan een vrouw op de fiets waardoor een botsing ontstond. De 52-jarige Harderwijkse overleed later in het ziekenhuis.

Het Openbaar Ministerie had ook geëist dat de man een jaar niet zou rijden, maar de rechter maakte daar een half jaar van.

De rechter hield er bij het bepalen van de straf rekening mee dat de man spijt heeft betuigd en dat hij een blanco strafblad heeft.

