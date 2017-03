Technoplaza Liemers blijft de komende vijf jaar bestaan

ULFT - Het gezamenlijke technieklokaal voor basisschoolleerlingen uit de Liemers blijft behouden. Het zogeheten Technoplaza wordt de komende vijf jaar ondersteund door een samenwerking van het Liemerse bedrijfsleven, de gemeenten en het onderwijs.

'Dat is prachtig', zegt docent Joost Grol van Technoplaza. 'Als we vijf jaar door kunnen betekent dat ook dat we kunnen gaan bouwen. We kunnen ons de komende vijf jaar volledig gaan ontwikkelen.' Leerlingen van groep 6, 7 en 8 uit de hele Liemers komen naar Technoplaza, dat plaatsvindt op locatie Landeweer van het Liemers College.

Volgens Henk Dekker, voorzitter van ondernemersvereniging Lindus, is het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan techniekonderwijs. 'Als wij niet alleen van buitenlandse arbeidskrachten afhankelijk willen zijn, maar ook hier onze eigen mensen goed aan het werk willen krijgen, zullen er meer techneuten opgeleid moeten worden.'

Sem is één van de leerlingen die druk bezig is in het technieklokaal. 'Ik vind het wel belangrijk dat je een beetje inzicht hebt hoe je iets kan maken.' Maar of Sem later zelf de techniek in gaat, weet hij niet. 'Daar moet ik nog over nadenken.'