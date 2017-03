Kamerlid ontevreden over plek in Tweede Kamer en blijft staan

Farid Azarkan in het midden. Foto: ANP

CULEMBORG - Farid Azarkan uit Culemborg is vandaag, tijdens de installatie van de Tweede Kamer, even blijven staan. Het Kamerlid van DENK is ontevreden over de plekken die zijn partij kreeg in de vergaderzaal van de Tweede Kamer.

Niet alleen Azarkan bleef staan, ook partijgenoten Selçuk Öztürk en Tunahan Kuzu bleven even staan op het moment dat Kamervoorzitter Khadija Arib sprak over de aanslag van woensdag in Londen. De drie mannen gingen daarna al snel weer zitten. De verdeling van de stoeltjes in de Tweede Kamer gebeurt min of meer op ideologische volgorde: de SP zit helemaal aan de linkerzijde van de plenaire zaal en de PVV aan de rechterkant. NRC meldde woensdag dat DENK vooralsnog op de achterste rij is ingedeeld, ingeklemd tussen twee andere partijen en naar hun zin te ver naar de linkerkant.