Overname veertien kinderdagverblijven in Rheden en Rozendaal

VELP - De Fris! Kinderdagverblijven in de gemeenten Rheden en Rozendaal worden overgenomen. Vanaf 1 mei komen de veertien locaties in handen van Kindercentra Puck&Co.

De gesprekken over de overname liepen al enige tijd en deze week wisten de directies van beide organisaties overeenstemming te bereiken over de overname. Voor de kinderen en de medewerkers verandert er volgens Kindercentra Puck&Co voorlopig niets.

De locaties voor dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang zitten in Velp, Dieren, Spankeren en Rozendaal. De nieuwe eigenaar is een kinderopvang zonder winstoogmerk. Door de overname heeft de organisatie in totaal 34 locaties in de regio in handen met in totaal 185 medewerkers.