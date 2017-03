Bouw tweede deel van nieuwbouwwijk Iseldoks in Doetinchem van start

ULFT - Na het afronden van het eerste gedeelte van de nieuwbouwwijk Iseldoks in Doetinchem wordt er nu begonnen met de tweede fase van de wijk. De ‘laatste woonwijk van Doetinchem’ is volgens wethouder Ingrid Lambregts een succes.

'De huurwoningen waren in no-time gevuld', zegt wethouder Ingrid Lambregts over het eerste deel van het project. 'De koopwoningen zijn bijna allemaal verkocht en het is een ontzettend plezierig woongebied geworden.'

Door de crisis was het in eerste instantie onduidelijk of er verder aan de wijk gebouwd kon worden. 'Het werd toch wel even heel spannend', erkent ook Lambregts. 'De ontwikkelende partij zei dat ze niet meer zo geloven in het tweede deel, maar die komt er nu toch.'

In totaal worden er in het tweede gedeelte van Iseldoks, het zogenaamde Oude IJssel Oevers, 300 woningen gebouwd. 'Vanaf het spoor werken we naar het tijdelijke verkooppunt van Friul toe', aldus wethouder Lambregts.

Het project wordt in vijf delen gebouwd. 'Het spannendste deel, het wooneiland, wordt volgend jaar opgepakt. De ambitie van Doetinchem is om het hele project in 2021 af te ronden.