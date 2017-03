VIDEO: De Graafschap en NEC spelen gelijk in geheime oefenwedstrijd

DOETINCHEM - De Graafschap en NEC hebben donderdagmiddag tegen elkaar geoefend. Het eindigde in 1-1.

De wedstrijd op De Vijverberg werd gespeeld zonder publiek en er was vooraf geen bekendheid aan gegeven. NEC begon met drie jonge verdedigers centraal achterin: Frank Sturing, à-junior Lars Kramer en Özgür Aktas (foto).

Het is niet onwaarschijnlijk dat één van deze spelers dit seizoen nog gaat debuteren in de eredivisie. De Graafschap begon zonder topscorer Piotr Parzyszek. Sven Nieuwpoort maakte zijn rentree na een enkelblessure.De Graafschap opende de score. Dean Koolhof gaf een scherpe voorzet en doelman Joris Delle haalde Youssef el Jebli onderuit. Daryl van Mieghem benutte de strafschop. De rest van de eerste helft was de thuisclub ook wat sterker. Met name over links via Dean Koolhof en Andrew Driver had De Graafschap veel dreiging. NEC creëerde helemaal geen uitgespeelde kansen in het 3-5-2 systeem dat trainer Peter Hyballa hanteerde.

Na rust werd er aan beide kanten veelvuldig gewisseld. Reagy Ofosu, normaal aanvaller, werd bij NEC uitgeprobeerd als rechtsback, maar ging al snel rechtsbuiten spelen, omdat Hyballa overschakelde naar 4-3-3. Via Arnaut Groeneveld stichtten de Nijmegenaren wel wat meer gevaar. Maar De Graafschap kwam toch maar zelden in de problemen tot tevredenheid van trainer Henk de Jong.

Een schuiver van Fabian Gmeiner ging net naast. NEC domineerde de tweede helft en uiteindelijk rondde Taiwo Awoniyi een voorzet van Gregor Breinburg af: 1-1. De spits was vlak daarna nog dichtbij de winnende treffer en ook Mo Rayhi zorgde nog bijna voor de 1-2 en Awoniyi raakte nog de lat.