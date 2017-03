Down The Rabbit Hole voegt Typhoon toe aan line-up

Foto: Down The Rabbit Hole

NIJMEGEN - Fleet Foxes, Typhoon, Soulwax, De La Soul en Babylon Circus zijn toegevoegd aan de line-up van het festival Down The Rabbit Hole bij Ewijk. Dat heeft de organisatie donderdag bekendgemaakt.

Hiernaast zijn er nog negen andere namen toegevoegd aan het programma, waaronder Nick Mulvey, All We Are en de Nijmeegse band Navarone.

Eerder werden ook al namen bekendgemaakt als Oscar And The Wolf en Spinvis. De vierde editie van het festival is van 23 tot en met 25 juni.