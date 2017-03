Mishandelde peuter mocht eerst wel thuis wonen en nu weer niet, hoe zit dat?

ARNHEM - De zaak van de peuter uit Arnhem die op 3-jarige leeftijd gruwelijk werd mishandeld, blijft vragen oproepen. Want waarom mocht ze eerst wel bij haar moeder wonen en daarna 'ineens' niet meer?

De kinderrechter oordeelde woensdag dat het kind uit huis moet worden geplaatst. De uitspraak werd bekend nadat de strafrechter de moeder een voorwaardelijke celstraf oplegde zodat ze met haar kind in huis zou kunnen wonen.

De peuter werd mishandeld door haar moeder en haar ex-vriend. De ex-vriend speelde daar een grotere rol in volgens de rechter. Hij werd tot een jaar cel veroordeeld.

De uitspraken, door twee verschillende rechters, lijken met elkaar in tegenspraak te zijn. Persrechter Maartje Bijl vertelt hoe dat zit.

'De uitspraak van de kinderrechter is voorlopig, maar de twee rechters oordelen los van elkaar. Er zit als het ware een schot tussen. Ik snap dat het verwarrend is, maar het zijn echt twee losse zaken.'

'Lijkt erop dat er iets is gebeurd'

Ook meldt de rechtbank dat de uitspraak van de strafrechter is gedaan met de feiten die twee weken geleden bekend waren tijdens de zitting. Toen beoordeelden hulpinstanties dat de situatie voor het kind bij haar moeder veilig is.

'Informatie na de zittingsdag kan niet worden meegenomen', vertelt Bijl. 'Het lijkt erop dat er in die tussentijd iets is voorgevallen. Op basis daarvan is uithuisplaatsing gelast.'

Kinderbescherming

Die aanvraag voor uithuisplaatsing is gedaan door de Raad van de Kinderbescherming, omdat de moeder zich niet heeft gehouden aan bepaalde voorwaarden. De Kinderbescherming wil om privacyredenen niet vertellen wat er precies is voorgevallen.

Maar in het algemeen is er wel iets over uithuisplaatsingen te zeggen. 'Dat is een acute maatregel als er directe bedreiging voor het kind is. Dan wordt daarna een onderzoek ingesteld om te beoordelen of de uithuisplaatsing in stand moet blijven.'

Hoger beroep?

De ontwikkelingen bij de kinderrechter zijn ook bij het Openbaar Ministerie bekend. Dat zegt de nieuwste ontwikkelingen mee te nemen in de overweging of het in hoger beroep gaat tegen de voorwaardelijke celstraf die de moeder kreeg opgelegd.

Zie ook: