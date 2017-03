Barnevelds bedrijf neemt 47 kranten over

BARNEVELD - BDUmedia uit Barneveld neemt 47 lokale kranten over van de Telegraaf Media Groep (TMG). Daardoor wordt het bedrijf ruim twee keer zo groot.

Uitgever BDUmedia had dertig lokale merken, zowel op papier als online. Daar komen nu dus 47 titels bij. TMG neemt afscheid van de bladen omdat ze te weinig opleveren.

Door de uitbreiding krijgt BDUmedia ook een nieuw werkgebied. Nu werd een strook van de Alblasserwaard en Betuwe naar de Kromme Rijnstreek, Utrechtse Heuvelrug, Achterhoek, Eemland tot en met de Vallei en de Veluwe bereikt. Daar komen regio's als Haarlemmermeer, Leiden, 't Gooi en Noord-Holland bij.

Daarnaast is BDUmedia partner in Achterhoek Nieuws bv, de uitgever van veertien lokale kranten en websites in de Achterhoek.