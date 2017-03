Wat doe je met 48.000 paperclips?

ZEVENAAR - Jo Wanders uit Zevenaar verzamelt geen gewone, maar vooral reclamepaperclips. Hij schat dat hij nog zo'n 8.000 verschillende paperclips mist.

Paperclips van allerlei verschillende vormen en met allemaal verschillende opdrukken verzamelt Wanders. Voornamelijk reclame paperclips van verschillende bedrijven.

Van kantoorartikel tot collector's item

Jo begon zijn verzameling dertig jaar geleden op kantoor. De grotere opvallende paperclips met plastic plaatje nam hij mee naar huis, tot groot plezier van zijn toen 6-jarige zoon. Die elke keer uitkeek naar wat zijn vader nu weer had meegenomen.

Inmiddels is de verzameling uitgegroeid tot 48.000 verschillende soorten paperclips, keurig geordend in mappen. Jo is geen uitzondering, Nederland is volgens de kenner een echt verzamelland. De meeste paperclips zijn dan ook in Nederland te vinden.

Op naar de 50.000 clips en meer!

Wanders schat dat hij nog zo'n 8.000 verschillende paperclips mist en daar is hij dan ook nog naar op zoek. Ook lijkt het hem leuk om een nieuw ruilmaatjes te vinden met wie hij paperclips kan ruilen.

