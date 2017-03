Ruim 12.000 euro voor meisjes in Afghanistan

EDE - Een filmavond met buffet in Ede heeft ruim 12.000 euro opgeleverd voor meisjes in Afghanistan. De avond werd dinsdagavond gehouden in bioscoop Cinemec in Ede.

De bezoekers kregen eerst een Afghaans/Iraans buffet en daarna konden ze kijken naar de documentaire 'What tomorrow brings'. De avond werd gehouden door Soroptimist Club Ede. De opbrengst gaat naar het project Meisjes naar school in Afghanistan van Stichting Paymaan uit Nijmegen. Het project geeft meisjes in Afghanistan een kans om zich te ontwikkelen in plaats van uitgehuwelijkt te worden of veroordeeld te zijn tot kinderarbeid.

