Verpleeghuizen Azora in hevige strijd verwikkeld

TERBORG - Op het eerste gezicht lijkt er niets aan de hand bij verpleeghuis Antonia in Terborg. Bewoners schuifelen heen en weer in hun rolstoel of drinken een kop koffie met familieleden. Toch is het op de achtergrond onrustig. Antonia is namelijk met zes andere vestiging van zorgorganisatie Azora in een hevige strijd verwikkeld. Een energiestrijd.

Azora gaat groen

Sinds 1 januari proberen de zeven verpleeghuizen zo energiezuinig en duurzaam mogelijk te zijn. 'In onze instellingen wordt heel veel gebruik gemaakt van energie en we hebben er niet altijd bij stilgestaan hoe we met onze energie om gaan', legt Marcel Siemes uit. Hij is teamcaptain van de vestiging in Terborg.

Onder de titel Azora gaat groen moet er zoveel mogelijk energie bespaart worden. 'Het geld dat we uiteindelijk over houden gaat dan terug naar de zorg', legt Siemes uit. 'En dat is zoals het hoort'. Een verpleeghuis kan volgens Siemes zo'n 2 à 3 procent besparen omdat er al goedkoop wordt ingekocht. 'Maar dan heb je het over zo'n 10.000 euro. En dat gaat dan dus naar de zorg'.

Otto Willemsen is jurylid en komt bij alle verpleeghuizen. 'Het is leuk om te zien hoe betrokken iedereen is. Maar wat het belangrijkste is, is dat het geen vuurpijl is waar iedereen met bewondering naar staat te kijken en dan weer verder gaat. Nee ook nadat de strijd is gestreden moeten we hier mee door gaan'.

Duurzaam de was doen

In het vepleeghuis in Terborg probeert iedereen mee te doen. Ook de dames van de was, Vera en Meralva proberen zo energiezuinig mogelijk de was te doen. 'We wassen op 30 graden, doen de machines vol en doen de lampen uit als we er niet zijn'.

Om ook de bewoners mee te krijgen in de strijd heeft Siemes oude wasmachines van de DRU geleend en die in de centrale ruimte neergezet. 'In de jaren '60 van de vorige eeuw kwam de wasmachine en die was toen echt niet zo zuinig als nu. We zijn dus al stappen vooruitgegaan', legt Siemes uit. Maar volgens hem is het ook vooral leuk om de reacties van de bewoners te zien. 'Want dit herinneren ze zich'.

Bewoner is grote winnaar

Wie uiteindelijk de strijd wint is de vraag. Want niet alleen de harde cijfers die de energiemeters uitwijzen geven de doorslag. 'We kijken ook naar creativiteit en bijzondere oplossingen', zegt Willemsen. De grootste winnaar is uiteindelijk de bewoner. Want er blijft uiteindelijk meer geld over voor de zorg.