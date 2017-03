Geen nachtmerries meer voor Didamse veteraan dankzij hulphond Lorens

DIDAM - 'Soms heb ik maar één nachtmerrie, maar soms ook meerdere. Ik kan het niet zeggen', zegt veteraan Marcel ter Voert. 'Labrador Lorens zorgt ervoor dat ik de nachtmerries niet meer heb'. Hoe hij dat doet? 'Lorens voelt dat er een nachtmerrie aan komt en maakt me dan wakker. Hij druk zijn neus tegen mijn wang en dan word ik wakker en heb ik de nachtmerrie niet'.

Sinds een half jaar is Lorens thuis bij Ter Voert in Didam. Ter Voert werd als 18-jarige jongen uitgezonden naar Libanon. Over die tjid wil hij niet veel kwijt. Hij is er een half jaar geweest. 'En toen ik terugkwam, was ik veel volwassener dan anderen van mijn leeftijd. Maar het gewone leven ging gewoon door, dus ik ging gewoon weer aan het werk.'

Marcel ter Voert over hulphond Lorens:

Nachtmerries, kort lontje

25 jaar later wordt de diagnose chronische posttraumatische-stressstoornis, oftewel PTSS, vastgesteld. 'Ik had een kort lontje, heel veel nachtmerries, ik durfde mijn huis eigenlijk niet meer uit.' Tijdens een reünie met veteranen hoorde Marcel dat hij de zelfde symptomen had als anderen.

Als snel werd PTSS vastgesteld. 'Ik heb vooral heel veel gesprekken gehad, ook relatietherapie. En in 2015 kwam ik in aanraking met de Stichting Hulphond Nederland.' Als snel mocht hij gaan trainen met de honden. 'Dat is echt een heel proces hoor, je krijgt niet zomaar een hond.'

Lorens en Marcel maatjes voor het leven

Maar voor Marcel bleek al snel een match gevonden. De zwarte labrador Lorens zou wel eens een goede maat van Marcel kunnen worden. 'De eerste keer dat ik hem zag voelde ik meteen dat het goed zat. Je gaat dan toch met kriebels in de buik naar de hond toe.' Een traject van trainingen volgt. 'Daarna mocht ik Lorens al snel een aantal weekenden bij mij thuis hebben. En sinds een half jaar woont hij bij ons'.'

Lorens houdt Marcel continue in de gaten. 'Als ik bijvoorbeeld harder ga praten, dan voelt de hond dat ik onrustig ben. Dan legt hij zijn kop of zijn poot op mijn knie. Eerst snapte ik hem niet, maar nu weet ik dat ik rustig moet doen.'

Groot concert Koninklijke Luchtmacht op 1 april

Dat hulphonden veteranen met PTSS helpen is al langer bekend. De Stichting Veteranen de Liemers organiseert op 1 april een benefietconcert. Er wordt geld ingezameld voor de Stichting Hulphond Nederland. 'Op 1 april vieren we dat Zevenaar is bevrijd', zegt voorzitter William Thuis. De hele dag zijn er festiviteiten in Zevenaar. Er is een vlaggenparade, militaire voertuigen rijden rond en kinderen kunnen een parcours afleggen.

De dag wordt afgesloten met een groot concert van het orkest van de Koninklijke Luchtmacht. 'Het beste orkest van Europa', lacht Thuis. 'Ze zijn echt zo goed. En je moet niet denken aan taptoemuziek. Nee dit orkest speelt ook 'Earth Song' van Michael Jackson en de soundtrack van Starwars.' Onder de titel Space wordt een grote licht- en muziekshow ten tonele gebracht. 'De opbrengst van het concert gaat naar de Stichting Hulphond. 'Want het gaat om de PTSS'er en om zijn gezin. Om ze weer een zo normaal mogelijk leven te laten lijden.'

Nooit genezen

Marcel zal nooit genezen van PTSS, maar hij kan wel een prettiger leven lijden door de komst van Lorens. 'Nu de hond mij wakker maakt, wordt mijn vrouw bijvoorbeeld niet meer wakker door mijn nachtmerries. Dat is echt heel veel waard'. Ook voelt Marcel meer rust. 'Als je kijkt op een schaal van 10, dan is 10 helemaal niet goed, dan zit ik nu op een 7. Dat is dus een enorme verbetering, maar ik voel dat er nog meer rust kan komen.'