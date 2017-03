Inwoners regio Nijmegen krijgen compost als bedankje voor afvalscheiding

NIJMEGEN - Lekker aan de slag in de tuin met compost als bedankje voor goede afvalscheiding. Inwoners van Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen en Wijchen mogen gratis compost ophalen bij de plaatselijke afvalverwerkers. Het compost is een bedankje voor de gescheiden afvalinzameling door de inwoners.

Ook keukenafval hoort bij gft

Volgens de DAR scheiden de inwoners al heel veel gft-afval, maar vooral etensresten komen nog vaak in het restafval terecht. 'Dat is zonde, want ook keukenafval zoals etensresten en theezakjes behoren tot het gft-afval. Hoe meer gft-­afval, hoe lager de kosten en hoe meer compost, groen gas en hergebruikt CO2. Een win-win situatie voor de portemonnee en het milieu.'

124 kilo gft per persoon

Op dit moment bieden inwoners van de regio Nijmegen gezamenlijk al ruim 38.100 ton gft-afval per jaar aan. Dit is 124 kilo per persoon per jaar. En dat is volgens de DAR een mooi resultaat.

Beter scheiden ook beter voor portemonnee

Van het gft-afval wordt in totaal 80% gescheiden ingezameld. Landelijk lag dit percentage in 2015 op 53%. Een prachtige prestatie van de inwoners in de regio Nijmegen. Toch kan het volgens de DAR dus beter. Dat is niet alleen beter voor het milieu, het bespaart ook kosten. 'Als wij alle etensresten en ander gft-afval zouden scheiden, besparen wij per jaar ruim 600.000 euro aan verwerkingskosten.'

Bedankje

Op zaterdag 25 maart kunnen inwoners van Weurt gratis compost afhalen bij recyclingbedrijf ARN. Inwoners uit de gemeente Berg en Dal en Heumen kunnen die dag terecht bij de Dar-milieustraten in Millingen aan de Rijn en Groesbeek. Vanaf maandag 3 april zijn inwoners van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen en Wijchen welkom om gratis compostzakken op te halen bij de Dar-milieustraten in de regio als zij hier afval brengen.