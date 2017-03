'Toch wel zorgelijk', politie nog steeds vaak te laat; hoe scoort uw gemeente?

LOBITH - In Rijnwaarden de politie nodig? Dat kan even duren. Van alle Gelderse gemeenten scoort Rijnwaarden nog steeds het slechtst wat betreft de aanrijtijden van de politie. In bijna de helft van de gevallen is de politie te laat. Dat was in 2015 ook al het geval. Het streven van is juist om in 90 procent van de gevallen binnen een kwartier ter plaatse te zijn. Dat redden alleen Doetinchem en Tiel.

'Het is nog steeds het slechtst', beaamt burgemeester Ella Schadd. 'Dat vind ik toch wel zorgelijk. Er zijn Tweede Kamervragen over gesteld, er is een extra surveillanceauto ingezet en toch is het niet gelukt.' Schadd ziet enkele oorzaken: 'Het heeft te maken met het feit dat het gebied zodat omsloten is met een rivier. Dat maakt het toch lastig. Er zijn ook geen ernstige situaties geweest, maar het zal maar een keer gebeuren. Mijn intentie is toch om opnieuw om de tafel te gaan met het basisteam, om te kijken hoe we anders kunnen reageren op Prio 1-meldingen.' Prio 1-meldingen zijn meldingen van de politie met de hoogste prioriteit. Volgens de politie ligt het ook aan het gebied zelf. Er kan maar van een kant uit hulp komen. Andere politie-eenheden krijgen vaak hulp uit een andere regio. Bovendien zijn er weinig meldingen, dus dan gaat het hard met de percentages. Zo waren er aanrijden van de politie per gemeente in 2016: Zo was de situatie in 2015: Slechtste in 2016 (in percentages): Rijnwaarden Binnen 15 minuten ter plaatse in 2016 58.8 West Maas en Waal Binnen 15 minuten ter plaatse in 2016 62.2 Scherpenzeel Binnen 15 minuten ter plaatse in 2016 64.7 Rozendaal Binnen 15 minuten ter plaatse in 2016 65.4 Lingewaal Binnen 15 minuten ter plaatse in 2016 69.6 Slechtste in 2015 (in percentages): Rijnwaarden Binnen 15 minuten ter plaatse in 2015 57.5 Rozendaal Binnen 15 minuten ter plaatse in 2015 59.1 West Maas en Waal Binnen 15 minuten ter plaatse in 2015 59.3 Lingewaal Binnen 15 minuten ter plaatse in 2015 62.7 Scherpenzeel Binnen 15 minuten ter plaatse in 2015 72.2 Beste in 2016 (in percentages): Doetinchem Binnen 15 minuten ter plaatse in 2016 91.3 Tiel Binnen 15 minuten ter plaatse in 2016 90.1 Winterswijk Binnen 15 minuten ter plaatse in 2016 89.7 Wageningen Binnen 15 minuten ter plaatse in 2016 89.2 Nijmegen Binnen 15 minuten ter plaatse in 2016 89.1