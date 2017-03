Talent Merel Jansen uit Doesburg maakt nieuwe kunst voor bijzonder project

DOESBURG - Het werk van kunstenares Merel Jansen is niet bepaald traditioneel te noemen. Als kunstenaar combineert ze het schilderen met textieltechnieken.

Ze werd geboren in Doesburg. Ze volgde een kunstopleiding aan Artez in Arnhem en Enschede. Daarna ging ze haar specialiseren in textiel design in Gent. Na haar opleiding was ze al meteen succesvol want ze verkocht al haar eindexamenwerk.

Eigenaar Joost Wolters van het Kunstgemaal in Bronkhorst is fan van haar. Hij vroeg haar dan ook voor een bijzonder project.

Ergens op een zolder in Bronkhorst lagen kleden, die gemaakt waren door de vorig jaar overleden kunstenares Franca van Lier uit Bronkhorst. Aan Merel Jansen de eer om op haar werk te reageren voor een dubbeltentoonstelling in het Kunstgemaal.

