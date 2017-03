Hoedjes van Beatrix te zien in Apeldoorn

APELDOORN - In Paleis 't Loo in Apeldoorn is sinds deze week weer een Koninklijke expositie te zien. Dit keer wordt de hoedencollectie van Prinses Beatrix in het zonnetje gezet.

Beatrix stond bekend om haar grote collectie hoeden. Bij bijna elke gelegenheid droeg ze wel een hoed. Bij de expositie 'Chapeaux!' zijn ruim 100 hoeden te zien die de prinses droeg tijdens haar regeerperiode van 1980 tot 2013. Prinses Beatrix opende de expositie woensdag zelf. Op de tentoonstelling worden ook beelden vertoond van de gelegenheden waarop de koningin ze droeg, van Prinsjesdag tot Koninginnedag en van staatsbezoeken tot openingen. Chapeaux! is te zien tot en met 27 augustus. Zie ook: website Paleis 't Loo